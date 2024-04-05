MİT’ten nefes kesen operasyon! Her yerde aranan terörist paketlenip getirildi
MİT, terör örgütü PKK/KCK–PYD/YPG'nin sözde sorumlularından "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir'i Suriye'nin Ayn El Arap kentinde yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
MİT, PKK/KCK – PYD/YPG sözde sorumlularından Çavre Gever kod adlı İpek DEMİR’i Suriye/Ayn El Arap’ta yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
Çavre Gever kod İpek DEMİR, örgüte 2010 yılında Hakkari’de katıldı. Yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttü. 2017’de örgüt tarafından Suriye’ye gönderildi.
Çavre Gever kod adlı İpek DEMİR, son olarak örgütün Sivil Savunma Güçleri (Hezen Parastina Cevheri/HPC) yapılanmasında sözde Fırat Bölgesi Sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.