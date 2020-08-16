MİT'ten müthiş operasyon! Murat Kalko öldürüldü
Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı terörist Murat Kalko MİT’in sağladığı istihbarat ile etkisiz hale getirildi.
Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin son dönemdeki ortak operasyonlarıyla darbe üstüne darbe alıyor. Hain örgüt düzenlenen başarılı operasyonlarla üst düzey adamlarını teker teker kaybediyor.
Son olarak MİT'in sağladığı istihbarat ile bölücü örgütün sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı terörist Murat Kalko, Hakurk'ta öldürüldü.
Öldürülen Murat Kalko adlı teröristtin Murat Karayılan’a yakın isimlerden birisi olması da örgüte indirilen ağır darbeyi gösteriyor.
Eylem hazırlığındaydılar
MİT'in istihbari çalışmasıyla güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilem iki ayrı operasyonda sansasyonel eylem hazırlığında olan üst düzey 6 PKK’lı sözde özel güç ve istihbarat mensubu da etkisiz hale getirildi.