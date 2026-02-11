  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vücutta depreme neden olacak gelişme bu artık: Gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat Galata'yı karıştıran veganın ilk vukuatı değilmiş: Anne ve babasına yaptığı kan dondurdu! Uygulama nasıl olacak? Direksiyon sınavında yeni dönem İstanbul’da Ramazan ışıltısı: Sembol yapılar hilal ve yıldız temalı süslemelerle ışıklandırılacak İngiltere, “Bu işin ustası sizsiniz” deyip, geri kaldığını itiraf etti! Savaşa Türk savunma sanayii devi hazırlayacak Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir? Yıllar sonra su tutmaya başladı! Kuruyan kuş cenneti yeniden canlanıyor Afrika Boynuzu’nda Türk fırtınası! F-16’lar ve Akıncı’lar sahaya indi, dengeler tamamen değişti Flaş gelişme: Sezon devam ederken Tedesco kararı! Sadettin Saran'la görüşme gerçekleştirdi İspanya'dan Fas'a herkes Golcü En-Nesyri'yi konuşuyor! Ne olduysa 3 dakikada oldu
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Asi Nehri’nden denize sürüklendiler! Hatay sahilinde su sümbülü alarmı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Asi Nehri’nden denize sürüklendiler! Hatay sahilinde su sümbülü alarmı

Hatay’da Asi Nehri ve Gölbaşı Gölü’nü kaplayan su sümbülleri şiddetli yağışların ardından akıntıyla Akdeniz’e ulaştı.

1
#1
Foto - Asi Nehri’nden denize sürüklendiler! Hatay sahilinde su sümbülü alarmı

Lübnan’ın Beka Vadisi’nden doğup Suriye üzerinden Hatay’a ulaşan Asi Nehri’nde sonbaharla birlikte görülmeye başlayan su sümbülleri, bu kez yağışların etkisiyle denize kadar sürüklendi.

#2
Foto - Asi Nehri’nden denize sürüklendiler! Hatay sahilinde su sümbülü alarmı

Asi Nehri'nde ve Gölbaşı Gölü’nde sonbaharla su sümbülleri (Eichornia crassipes) görülmeye başlandı.

#3
Foto - Asi Nehri’nden denize sürüklendiler! Hatay sahilinde su sümbülü alarmı

Geçen yıllarda nehrin Antakya kent merkezinde metrelerce mesafeyi kaplayan su sümbülleri, bu kez şiddetli yağışlarla birlikte nehrin Akdeniz ile buluştuğu noktalarda denize aktı.

#4
Foto - Asi Nehri’nden denize sürüklendiler! Hatay sahilinde su sümbülü alarmı

Samandağ ilçesi sahiline akan sümbüller, kümeler halinde denizde birikti. Nehrin denizle buluştuğu noktalarda yoğunlaşan su sümbülleri kirli bir görüntü oluşturdu. Sudaki oksijen dengesini bozarak balıkçılığı ve su canlılarını tehdit eden su sümbülleri, belediye ekipleri, tarafından temizlenmeye başlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti
Gündem

Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Adalet Bakanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı'na yeni isimler atandı. Ada..
Şeytanın çocukları havasını alacak! Akit yazdı satanist konser iptal oldu
Gündem

Şeytanın çocukları havasını alacak! Akit yazdı satanist konser iptal oldu

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapan "Slaughter Top Prevail" ve "Behemoth" isimli sapkın müzik gruplarının İstanbul'da vereceği k..
İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!
Gündem

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!

Kabine revizyonuyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, göreve başlar başlamaz sosyal medyanın en çok konuşulan ismi halin..
Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...
Gündem

Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

NATO tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk zırhlı araçları, Almanya otobanında Alman vatanda..
Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...
Siyaset

Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yeni bir tuhaflığa imza attı. TBMM'ye Erzincan'ın isminin "Can Erzincan" olarak değiştirilmesi iç..
40 yaşlarında bir erkek! Bayrampaşa'da otoyol kenarında ceset bulundu
Aktüel

40 yaşlarında bir erkek! Bayrampaşa'da otoyol kenarında ceset bulundu

Bayrampaşa’da otoyol kenarındaki yeşil alanda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin en az 10 gün ön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23