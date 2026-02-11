Asi Nehri’nden denize sürüklendiler! Hatay sahilinde su sümbülü alarmı
Hatay’da Asi Nehri ve Gölbaşı Gölü’nü kaplayan su sümbülleri şiddetli yağışların ardından akıntıyla Akdeniz’e ulaştı.
Hatay’da Asi Nehri ve Gölbaşı Gölü’nü kaplayan su sümbülleri şiddetli yağışların ardından akıntıyla Akdeniz’e ulaştı.
Lübnan’ın Beka Vadisi’nden doğup Suriye üzerinden Hatay’a ulaşan Asi Nehri’nde sonbaharla birlikte görülmeye başlayan su sümbülleri, bu kez yağışların etkisiyle denize kadar sürüklendi.
Asi Nehri'nde ve Gölbaşı Gölü’nde sonbaharla su sümbülleri (Eichornia crassipes) görülmeye başlandı.
Geçen yıllarda nehrin Antakya kent merkezinde metrelerce mesafeyi kaplayan su sümbülleri, bu kez şiddetli yağışlarla birlikte nehrin Akdeniz ile buluştuğu noktalarda denize aktı.
Samandağ ilçesi sahiline akan sümbüller, kümeler halinde denizde birikti. Nehrin denizle buluştuğu noktalarda yoğunlaşan su sümbülleri kirli bir görüntü oluşturdu. Sudaki oksijen dengesini bozarak balıkçılığı ve su canlılarını tehdit eden su sümbülleri, belediye ekipleri, tarafından temizlenmeye başlandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23