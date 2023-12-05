MİT'ten Mossad'a: Aklından bile geçirme! Dünya medyası Türkiye'nin restini yazdı, Osmanlı detayına dikkat

7 Ekim'de başlattığı savaşta Gazze'yi aralıksız bombardımana tutan ve karadan işgale girişen İsrail, Hamas liderlerini nerede olursa olsun öldürme planı hazırlığı yapıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail istihbaratının Gazze'deki savaş sona erdikten sonra Hamas'ın liderlerinin peşine düşeceğini yazdı. Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun emriyle Türkiye, Lübnan ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerine suikast hazırlandığı belirtiliyordu.

WSJ'deki haberi İsrail devlet kanalı KAN'da ekrana getirilen bir açıklama izledi. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in başındaki Ronen Bar, uzun yıllar sürse dahi Lübnan, Türkiye ve Katar'daki Hamas üyelerini yakalayacaklarını söyledi. Ancak resmi televizyon Şin-Bet yöneticisinin bu açıklamayı ne zaman ve kime yaptığını belirtmedi.

Gazze'yi 2006'dan bu yana yöneten Hamas liderlerinin hedefe konulduğu haberlere, Türkiye'den yanıt geldi. Türk istihbarat yetkilileri, İsrail'in Türkiye'deki Hamas üyelerini yakalamaya çalışmasının 'ciddi sonuçlar' doğuracağını söyledi.

Bir Türk istihbarat yetkilisi, "İsrailli yetkililerin açıklamalarıyla ilgili habere dayanarak muhataplara gerekli uyarılarda bulunuldu ve (böyle bir eylemin) ciddi sonuçlar doğuracağı İsrail'e ifade edildi" dedi.

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MİT'in İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a yaptığı uyarı, beklendiği gibi dünya çapında yankı buldu. İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, 'Türkiye İsrail'i yurt dışındaki Hamas liderlerini hedef almaya çalışması halinde ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıyor' başlığını attı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'Gazze kasabı' olarak nitelediğini aktardı.

ÖZEL TİMİN ADINDA OSMANLI DETAYI

Bir başka İsrail yayın organı Times of Israel internet sitesi, Ankara'nın Tel Aviv'e 'ciddi sonuçlar'la yüzleşeceği uyarısı yaptığını yazdı, uyarıda Türkiye topraklarındaki her türlü yasa dışı faaliyete vurgu yapıldığını bildirdi. Haberde İsrail istihbarat örgütleri Mossad ve Şin-Bet bünyesinde oluşturulan özel suikast biriminin adının Nili olduğu kaydedildi. Nili, Birinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı İngilizlere yardım eden yeraltı casusluk ağının ismi. İbranice dört kelimenin baş harflerinden oluşan Nili, İngiliz arşivlerinde 'A Organizasyonu' olarak geçiyor.

Amerikan Bloomberg haber ajansı, İsrailli yetkililerin Türkiye'deki Hamas üyelerinin öldürülmesini konuştuğunu ve Ankara'dan yapılan açıklamayla Türk istihbaratının İsrailli mevkidaşlarına mesaj ilettiği yorumunu yaptı.

Al Monitor 'Türkiye Hamas üyelerini topraklarında hedef alması halinde İsrail'e 'ciddi sonuçlar'la gözdağı veriyor' dedi, Türk istihbaratının nadir bir açık uyarıda bulunduğunu yazdı. Yayın organı, MİT'in uyarısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın Türkiye'deki bağış toplama faaliyetlerini engellemesini isteyen ABD'nin talebine omuz silkerek karşılık vermesinin ardından geldiğini de ekledi.

MİT'in Mossad'ı açık şekilde uyarması ayrıca Middle East Eye, Şarkul Avsat gibi yayın organları tarafından da haberleştirildi. İran haber ajansı Fars da Türk istihbaratının uyarısını abonelerine geçti.