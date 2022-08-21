  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MİT'ten listeye bir çizik daha! Mıhyedin Gulo artık yok
Gündem

MİT'ten listeye bir çizik daha! Mıhyedin Gulo artık yok

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo'nun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 11:16:00 -
MİT'ten listeye bir çizik daha! Mıhyedin Gulo artık yok

PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo'yu Suriye/Kamışlı'da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

IHA'da yer alan habere göre, Terör örgütüne katılan gençlere silah kullanmayı, bomba yapmayı ve suikast gerçekleştirmeyi öğreten akademinin başında bulunan Gulo, örgüt mensuplarını, Türkiye ve Suriye'de bulunan birliklere yönelik eylem yapmaları amacıyla yetiştiriyordu.

Güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin, koordinesi ve planlamasında etkin rol aldığı bilinen Gulo, hedef listesinde yer alıyordu.

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Mıhyedin Gulo Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda örgüt saflarında faaliyet göstermişti. Son olarak Suriye/Haseke bölgesinde YPG'ye ait bir ideolojik/silahlı eğitim merkezinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. MİT düzenlediği operasyon ile Mıhyedin Gulo'yu Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet

Geberdi itin eniği, booomm, cehenneme bir bilet daha.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23