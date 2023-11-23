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Gündem MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik daha!
Gündem

MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik daha!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 10:37:00 -
MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik daha!

MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temin eden ve kırmızı bültenle aranan sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun'u Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1992'de terör örgütüne katılan ve birçok silahlı faaliyet yürüten Fahrettin Tolun, Türkiye, İran ve Irak kırsalında çeşitli alanlarda sorumlu düzeyde bulundu. 2019'da Suriye'ye geçen terörist, örgütün ağır silah ve savunma birimi sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Terörist, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullandığı silahlardan sorumluydu. Terörist hakkında, Interpol tarafından oluşturulan 'kırmızı bülten'in yanı sıra Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından 'terör amaçlı örgüte üye olma' suçundan oluşturulan dosya kayıtları bulunuyordu.

 

Suriye alanındaki üst düzey sorumlulardan olan 'Hayri Serhat' kod adlı teröristin, MİT'in örgüte yönelik operasyonlarından kaçmaya çalıştığı belirlendi. Takipten kaçmak amacıyla sürekli yer değiştiren teröristin, yakınında tuttuğu kişilere karşı da son derece tedbirli davrandığı tespit edildi.

Aldığı anlık istihbaratlar üzerine düğmeye basan MİT, terörist Tolun'u nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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