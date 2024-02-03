  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MİT’ten DEAŞ’a operasyon! Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli yakalandı
Gündem

MİT’ten DEAŞ’a operasyon! Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 12:48:00 -
MİT’ten DEAŞ’a operasyon! Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli yakalandı

(İHA) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili DEAŞ terör örgütü mensubu 17 kişi yakalandı.

MİT ile EGM’nin koordineli çalışmaları sonucu, Afganistan’ın sözde ‘Horasan Vilayeti’ne bağlı olarak terör örgütü DEAŞ adına Türkiye’de faaliyet gösteren ve 28 Ocak’ta Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıyla bağlantılı olan kişiler tespit edildi. İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyon neticesinde, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti’nin üye kazanma, finans ve lojistik faaliyetleri engellenerek Türkiye’ye yönelik planlarının engellenmesi sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Santa Maria Kilisesi rahibi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Santa Maria Kilisesi rahibi ile görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Santa Maria Kilisesi rahibi ile görüştü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Kiliseyle alakası yok, gezmeye gitmiş'
'Kiliseyle alakası yok, gezmeye gitmiş'

Gündem

'Kiliseyle alakası yok, gezmeye gitmiş'

Santa Maria Kilisesi'ne saldırıda flaş gelişme!
Santa Maria Kilisesi'ne saldırıda flaş gelişme!

Gündem

Santa Maria Kilisesi'ne saldırıda flaş gelişme!

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda kullanılan silahlardan biri bakın nerede bulundu!
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda kullanılan silahlardan biri bakın nerede bulundu!

Gündem

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda kullanılan silahlardan biri bakın nerede bulundu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23