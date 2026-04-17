MİT'ten 9 ilde eşzamanlı operasyon! Gözaltılar var

Seyfullah Maden
MİT'ten 9 ilde eşzamanlı operasyon! Gözaltılar var

MİT'in koordinasyonuyla 9 ilde siber suç şebekesine karşı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, kamu kurumlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç şebekesine yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç yapılanmasına yönelik ortak bir çalışma başlatıldı.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkari'de sabaha karşı gerçekleştirilen baskınlarda, ilk belirlemelere göre 12 şüpheli gözaltına alındı.

Suç yapılanmasının, kamu kurumlarında görevli bazı kullanıcıların kimlik ve hesap bilgilerini hedef alan zararlı yazılımlar üzerinden sistemlere yetkisiz erişim sağlamaya çalıştığı, ele geçirilen hesaplar üzerinden işlem yapmaya yönelik faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyetlerin organize bir yapı üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

 

Elde edilen verilerin ise çok katmanlı bir yapı üzerinden ticari amaçla pazarlanarak "bayilik sistemi" ile üçüncü şahıslara devredildiği belirlendi.

Ele geçirilenler

Operasyon kapsamında, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu, veri depolama sistemi ve dijital materyale el konuldu.

MİT tarafından tespit edilen teknik altyapı üzerinde Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen incelemelerde, şüphelilerin kişisel verilerin sorgulanmasına imkan sağlayan sistemleri aktif olarak kullandığı ortaya çıkarıldı.

 

Ayrıca, örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto varlık cüzdanı ve dijital finans unsuru da incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında örgütün teknik altyapısını kuran ve yöneten şüpheli, Mardin'de yakalandı.

Şüphelinin kurduğu sistem üzerinden elde edilen verileri terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleri başta olmak üzere farklı suç unsurlarıyla paylaştığı, bu yapının organize suç faaliyetlerinde kullanılmasına imkan sağladığı ve bu suretle yapının yayılmasında kritik rol oynadığı belirlendi.

Siber suç şebekelerine karşı soruşturmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü, elde edilen yeni bulgular doğrultusunda operasyonların genişletilmesinin beklendiği vurgulandı.

