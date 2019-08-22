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Mitroglou, yeni ekibi PSV'nin formasını giydi

Galatasaray'dan kiralık olarak Hollanda ekibi PSV'ye giden Yunan futbolcuMitroglou, yeni takımı PSV'nin formasını giydi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 20:15
Mitroglou, yeni ekibi PSV'nin formasını giydi

Galatasaray'dan Hollanda'nın PSV ekibine kiralık olarak giden Yunan golcü Kostas Mitroglou, yeni takımına imzayı attı. Bu sezon PSV'nin başarısı için mücadele edecek Mitroglou, yeni takımının formasını giydi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda çok fazla gülmemesine atıfta bulunuldu ve hem normal hem de gülerken fotoğrafları servis edildi. 

"KARİYERİM MACERA DOLU"

Kostas Mitroglou, transferi hakkındaki açıklamasında ise, "Kariyerimde macera dolu. PSV bu seçim için harika bir adım. Takımıma fayda sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verdi. 

DENEYİMLİ VE NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLEN BİR TOPÇU

PSV Teknik Direktörü Mark van Bommel, takımda yaşanan sakatlıklardan ve ayrılacak isimlerden dolayı hücum hattını güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve bu kapsamda da Mitroglou'yu transfer ettiklerini belirterek, Yunan golcünün deneyimli, ne yapması gerektiğini bilen bir futbolcu olduğunu ifade etti. 

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 20:15
  1. Kostas Mitroglou

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