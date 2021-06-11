MİT'in öldürdüğü terörist Hasan Adır'la HDP'li milletvekilinin bağlantısı ortaya çıktı

MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi. Adır'ın, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in dayısı olduğu ortaya çıktı.

Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi

Mahmur Kampı'nda faaliyet göstermeden önce PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumluluğunu yapan 'Salih' kod adlı Hasan Adır'ı, MİT takibe aldı. Adım adım izlenen terörist Adır için operasyon kararı alındı. Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlara düzenlenen nokta operasyonla kırmızı bültenle aranan örgütün sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in dayısı çıktı

Terörist Adır'ın, faaliyetlerini, bir süre önce etkisiz hale getirilen Mahmur Kampı Genel Sorumlusu 'Dr. Hüseyin' kod adlı Selman Bozkur ile koordineli yürüttüğü, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in dayısı olduğu öğrenildi. Adır'ın 2010 yılında PKK'nın Almanya sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, burada da benzer faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

Delilleri yok etmeye çalışmıştı

Silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarından kaydı bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Ercan Oğuz, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de aralarında bulunduğu ortamda gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemi sürerken polisleri engellemeye çalışan HDP'li vekil, terör örgütü üyesinin arka cebindeki telefonu gizlice alıp delilleri yok etmeye çalışırken görüntülenmişti.