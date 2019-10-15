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MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine ortak operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışma sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

15 Ekim 2019 Salı 14:28
MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine ortak operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışma sonucunda Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 14:28
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Milli İstihbarat Teşkilatı
  4. Irak’ın kuzeyi
  5. PKK

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