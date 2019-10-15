MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine ortak operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi TSK ve MİT'in koordineli çalışma sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışma sonucunda Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.”

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