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MİT ve polisten ortak operasyon: 2 DEAŞ'lı terörist enselendi

Van'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyonda, Afganistan'a gitme hazırlığı yapan DEAŞ'lı 2 terörist, yakalandı.

2020-04-27 12:08:00 - 2020-04-27 12:14:37
MİT ve polisten ortak operasyon: 2 DEAŞ'lı terörist enselendi

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'DEAŞ'lı teröristler ve işbirlikçilerinin deşifre edilip, engellenmesi' amacıyla yaptıkları ortak operasyonda, 2 teröristi yakaladı. 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörsitlerin, Afganistan'a gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan teöristlerin, gözaltındaki sorguları sürüyor.

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