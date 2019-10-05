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MİT TIR'larını durdurmak için 'karar kurulu' oluşturmuşlar

Terör örgütünün mahrem imamları tarafından, MİT'e ait TIR'ların, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulması ve aranması için "karar kurulu" oluşturulduğu belirlendi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:44
MİT TIR'larını durdurmak için 'karar kurulu' oluşturmuşlar

Adana'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "Güneydoğu Anadolu Bölgesi yargı imamı" olduğu öne sürülen ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan firari sanığın, MİT TIR'larının durdurulması eyleminin birincil sorumluları arasında yer aldığı aktarıldı.

Terör örgütünün mahrem yargı yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen firari Feyzullah Gülbent hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından, Gülbent için 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili örgütün bağlantısı gibi ayrıntılara yer verildi.

Feyzullah Gülbent'in terör örgütünün mahrem yargı yapılanmasında, sözde "Güneydoğu Anadolu Bölgesi yargı sorumlusu" olarak "Fevzi'' kod adıyla yönetici konumda faaliyet yürüttüğü ifade edilen iddianamede, sanığın FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya'da da hesabının bulunduğu anımsatıldı.

Gizli tanıktan MİT TIR'ları ifadesi

İddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık "Bayrak" ise sanık Feyzullah Gülbent'in, terör örgütü içerisinde üst düzey görevde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fevzi kod adlı Feyzullah Gülbent, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yargı imamıdır. Ülkemizi uluslararası kamuoyu nezdinde terör örgütüne destek veren konuma düşürmek ve hükümet yetkililerini uluslararası ceza mahkemesinde sanık olarak yargılatabilmek amacıyla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi hakim ve savcılardan sorumlu imam Feyzullah Gülbent'in koordinasyonunda, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, dönemin savcısı Özcan Şişman'ın jandarma ve emniyete verdiği talimatla MİT TIR'ları durduruldu."

TIR'ların durdurulmasının sorumlularından

İddianamede, terör örgütünün mahrem imamları tarafından, MİT'e ait TIR'ların, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulması ve aranması için "karar kurulu" oluşturulduğu, sanığın da bu toplantılara "yargı imamı" sıfatıyla "karar kurulu üyesi" olarak katıldığı ve eylemin birincil sorumlularından olduğu belirtildi.

Yapılan tespitlere göre, sanığın, terör örgütünün çağrı ve talimatları ile örgüt içerisinde yargı mahrem yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü vurgulanan iddianamede, Feyzullah Gülbent'in "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan, 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:44
  1. Hatay
  2. Adana
  3. FETÖ/PDY terör örgütü
  4. hapis istemi
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  6. MİT TIRLARI
  7. Anadolu Ajansı

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