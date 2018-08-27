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MİT tespit etti! İstanbul’da 251 ticari araç için takip başlatıldı

Geçen yıl plakaları çalınan, ikiz plaka tespiti yapılan ya da sahte plaka kullanan 251 ticari araç hakkında terör eylemlerinde kullanılabileceği yönünde plakalarına şerh kaydı düşüldü. Bu araçlarla ilgili İstanbul genelinde ekipler inceleme başlattı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:55
MİT tespit etti! İstanbul’da 251 ticari araç için takip başlatıldı

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT’in geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalarda plakaları çalınan, ikiz plaka tespiti yapılan ya da sahte plaka kullanan 251 ticari araç hakkında terör eylemlerinde kullanılabileceği yönünde plakalara şerh kaydı düşüldü. Terör kaydıyla POLNET’e girişi yapılan bu araçlarla ilgili İstanbul genelinde ekipler inceleme başlattı.

YENİ PLAKALAR VERİLDİ

Vatan'da yer alan habere göre, incelemelerde listede kaydı bulunan araçların birçoğunun gerçek sahibine ulaşıldı. Soruşturmada gerçek kişilerin terör bağlantıları mercek altına alındı. Terör yönüyle herhangi bir tehdit unsuru algılanmayan şüpheli ticari plaka sahiplerine mağdur olmamaları ve hedefi teke indirmek amacıyla yeni plaka tahsis edilmesi yönünde karar alındı. Kararlar uygulanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne gönderildi. Yapılan görüşmeler sonucunda bir yıl içinde 226 ticari araca yeni plakalar tahsis edildi. Ancak 25 aracın plaka değişimi işlemleri bir türlü yapılamadı. 

Başta DEAŞ olmak üzere PKK ve DHKP-C terör örgütlerinin eylem hazırlığında olduğu bilgileri üzerine polis ekipleri her uygulamada ellerindeki listede bulunan terör şüphesi ile aranan araçları kontrol etti. Plakalarını değiştiremeyen terör kaydı olan 25 aracın bir çok kez uygulamaya takılması nedeniyle İstanbul’da terör alarmı verildiği öğrenildi. Araçların daha önce incelendiği ortaya çıkana kadar polisin üst seviye terör alarmına geçmesi bir süre sonra güvenlik zafiyetine neden olmaya başladı. Sorun ancak geçtiğimiz mayıs ayında alınan UKOME kararıyla düzeltilebildi. Listedeki 25 sakıncalı araca yeni plakalar tahsis edildi. Polisin şüpheli palakalarla ilgili çalışması devam ediyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:55
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  3. istanbul istihbarat şube müdürlüğü
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  5. terör

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