Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında ara karar: İçeride sadece Böcek’ler kaldı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturma kapsamında 3 gündür süren davada ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu bulunan 5 sanıktan 3'ünün tahliyesine karar verirken eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince yolsuzluk ve rüşvet suçlarından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu toplam 41 sanık yargılandığı davada ara karar açıklandı.
Muhittin Böcek'in tutukluluk haline devam kararının yanı sıra sağlık raporu istenirken, oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanı Okan Kaya ve Fazlı Ateş'in ise tahliyesine karar verildi.
