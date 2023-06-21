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Gündem MİT PKK'lıları vurdu HDP ses verdi
Gündem

MİT PKK'lıları vurdu HDP ses verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-21 03:23:00 - 2023-06-21 03:24:05

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzey doğusunda, Türkiye sınırında yer alan Kamışlı'da SİHA ile terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha indirdi. Bu gelişme sonrası ses yine HDP'den çıktı.

Yerel kaynaklara göre YPG/PKK'nın sözde komutanları öldürüldü. PKK'nın siyasi kolu HDP, yaşananlardan rahatsızlık duyup Türk ordusunu hedef aldı.

"Cinayetler serisinin sonuncusu" denilen Twitter paylaşımının devamında "Bu suikastların derhal durdurulması için dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunuyoruz." denildi.

HDP'den skandal açıklama

"Kamışlı Suriye'nin kuzey doğusunda, Türkiye sınırında bulunan Rojava halkının iradesini hedef alan cinayetler serisinin sonuncusu olan ve bugün Qamişlo Kantonu Eş Başkanı Yusra Derwêş, Lîma Derwêş ve Firat Tûma’ya düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu suikastların derhal durdurulması için dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunuyoruz."

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