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Sağlık
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İki kez bıçak altına yattı: Kan kusmaya başladım diyerek yardım istedi!

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İki kez bıçak altına yattı: Kan kusmaya başladım diyerek yardım istedi!

Adana'da yaşayan eczacı kalfası İlkcan İlhan (29), 157 kiloya ulaşınca girdiği tüp mide ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı yetkililerden yardım istedi.

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Foto - İki kez bıçak altına yattı: Kan kusmaya başladım diyerek yardım istedi!

Eczacı kalfası 177 santim boyunda, 157 kilo ağırlığındaki İlkcan İlhan, zayıflamak için yıllardır uyguladığı şok diyetlerden sonuç alamayınca obezite tedavisi için araştırma yapmaya başladı. Tüp mide ameliyatı olmaya karar veren İlhan, özel bir hastaneye başvurdu. İlhan, doktoruyla 12 Eylül 2025’te ameliyat olmak üzere anlaştı.

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Foto - İki kez bıçak altına yattı: Kan kusmaya başladım diyerek yardım istedi!

İlhan ameliyat olduktan kısa bir süre sonra kusma, yürüme bozukluğu ve ağrı şikayetleri başladı. Doktoruna başvuran İlhan, ameliyatın ardından bu tip komplikasyonların yaşanmasının normal olduğu yanıtını aldı.

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Foto - İki kez bıçak altına yattı: Kan kusmaya başladım diyerek yardım istedi!

ŞİKAYETLERİ ÜZERİNE YENİDEN 2 KEZ DAHA BIÇAK ALTINA YATTI Ancak ağrıları devam eden İlhan, aynı yıl 15 Aralık'ta ikinci kez ameliyat edildi. Sağlığına kavuşamayan İlhan bu kez başvurduğu kamu hastanesinde 22 Ocak'ta üçüncü kez ameliyat edildi. İlhan, taburcu olduktan sonra özel hastaneden şikayetçi oldu. Sağlık sorunları devam eden İlhan, tek isteğinin iyileşmek olduğunu belirtti. İlhan'ın şikayeti üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Foto - İki kez bıçak altına yattı: Kan kusmaya başladım diyerek yardım istedi!

"KUSMALARIMDA KAN GÖRMEYE BAŞLADIM" Ameliyatlardan sonra yaşadığı süreci anlatan İlkcan İlhan, "Şikayetlerim hala devam ediyor. Doktorlarla iletişim halindeyim ancak bir türlü çözüme ulaşamadım. Kendi isteğimle ameliyat olmuştum fakat ilk günden itibaren sıkıntılı bir süreç yaşadım. Toplam 3 ameliyat geçirdim. Gün geçtikçe kusmalarımda kan görmeye başladım. Bu süreçte başvurmadığım, görüşmediğim yer neredeyse kalmadı. Ancak buna rağmen bir sonuç alamadık. Şu anda 72 kiloya kadar düştüm. Yürüme bozukluğu, bayılma, kanlı kusma ve ishal şikayetlerim halen devam ediyor." diye konuştu. "GÜNDEN GÜNE ERİYORUM" DİYEREK YARDIM İSTEDİ İlhan, yaşadığı sürecin sona ermesini ve sağlığına kavuşmayı istediğini belirterek, "Şu anda en büyük sorunum ise hiçbir hastanenin beni kabul etmemesi. Ben artık yalnızca sağlığıma kavuşmak istiyorum. Günden güne eriyorum ve daha fazla sağlık sorunu yaşamak istemiyorum. Yürüme bozukluklarım ve bayılmalarım devam ettiği sürece hayatımı nasıl sürdürebileceğimi bilmiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Direniyorum ama daha ne kadar direnebileceğimi bilmiyorum. Ailem de her gün başıma bir şey gelecek korkusuyla yaşıyor. Benim tek dileğim ve isteğim, bir an önce sağlığıma kavuşmak ve yeniden kendi hayatımı sürdürebilmek. Başka hiçbir şey istemiyorum." dedi.

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