İki kez bıçak altına yattı: Kan kusmaya başladım diyerek yardım istedi!

"KUSMALARIMDA KAN GÖRMEYE BAŞLADIM" Ameliyatlardan sonra yaşadığı süreci anlatan İlkcan İlhan, "Şikayetlerim hala devam ediyor. Doktorlarla iletişim halindeyim ancak bir türlü çözüme ulaşamadım. Kendi isteğimle ameliyat olmuştum fakat ilk günden itibaren sıkıntılı bir süreç yaşadım. Toplam 3 ameliyat geçirdim. Gün geçtikçe kusmalarımda kan görmeye başladım. Bu süreçte başvurmadığım, görüşmediğim yer neredeyse kalmadı. Ancak buna rağmen bir sonuç alamadık. Şu anda 72 kiloya kadar düştüm. Yürüme bozukluğu, bayılma, kanlı kusma ve ishal şikayetlerim halen devam ediyor." diye konuştu. "GÜNDEN GÜNE ERİYORUM" DİYEREK YARDIM İSTEDİ İlhan, yaşadığı sürecin sona ermesini ve sağlığına kavuşmayı istediğini belirterek, "Şu anda en büyük sorunum ise hiçbir hastanenin beni kabul etmemesi. Ben artık yalnızca sağlığıma kavuşmak istiyorum. Günden güne eriyorum ve daha fazla sağlık sorunu yaşamak istemiyorum. Yürüme bozukluklarım ve bayılmalarım devam ettiği sürece hayatımı nasıl sürdürebileceğimi bilmiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Direniyorum ama daha ne kadar direnebileceğimi bilmiyorum. Ailem de her gün başıma bir şey gelecek korkusuyla yaşıyor. Benim tek dileğim ve isteğim, bir an önce sağlığıma kavuşmak ve yeniden kendi hayatımı sürdürebilmek. Başka hiçbir şey istemiyorum." dedi.