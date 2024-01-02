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Gündem MİT gerekeni yaptı! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü
Gündem

MİT gerekeni yaptı! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-01-02 09:56:00 - 2024-01-02 10:02:38
MİT gerekeni yaptı! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci'nin, örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenlediğini belirledi.

Doğruci'nin, Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için terör örgütü PKK tarafından olarak özel olarak görevlendirdiğini tespit eden MİT, düzenlediği operasyonla, Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

Teröristin, geçmiş dönemde İstanbul'da "uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma" suçlarından yargılandığı, 2017'de Irak'a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.


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