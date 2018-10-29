MİT destekli operasyonda PKK'ya ağır darbe!
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.29 Ekim 2018 Pazartesi 14:18
Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında J-İHA (Bayraktar) ile tespit edilen 5 dinamik hedefe yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü de aktarıldı.
YORUM YAZ