MİT casusluk ağını çökertti
MİT casusluk ağını çökertti

MİT casusluk ağını çökertti

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağını çökertti.

MİT, istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü “özel ekipleri” ile yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, ajanlık ağının başındaki B.E. dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

 

Stratejik Operasyon

B.E. ve ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler, Türkiye’de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu.

Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT’in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. B.E. ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi. Zaman içinde, şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı.

B.E.ve yönettiği ağ, uzun süre kendi faaliyetlerinin gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti.

MİT’in, uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde, Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki B.E. başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi.

 

MİT’ten Büyük Zafer

Bu operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye’deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.

ÖNCE VATAN.

Elinize sağlık. İçimizdeki hainler dünde vardı, bugün de var, yarında var olacaklar. Abdisrail/İran savaşının ilk günlerinde özellikle israilin belirli hedefleri bombalamasındaki başarısının en büyük etkeni İran içindeki ajanları sayesinde idi. Aynı oluşum iki ülke vatandaşı olan İsrail vatandaşlarının ülkelerinde gazze savaşına katılıp tekrar dönüşlerinde anlattıkları malumdur. Bu kişilerin her daim İsraile çalıştıkları malumdur. Türkiye savunma sanayii ilk başta Abdisrail, AB, Rusya, Çin ve İngiltere nin hedefindedir. Bazı devletler önemli tesislerini korunaklı yapılar olarak gizlemektedirler. Size düşen görev geldiğimiz bu zamanda artmıştır. Siz aynı zamanda göz,kulak sayınızın artması için gönüllü ordusu kurmalısınız. En sinsi ingiliz ve İsrailli siyonistlerdir. Özellikle siyonistler adım adım takım ettirilmelidir.
