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Gündem MİT Başkanı'ndan kritik ziyaret
Gündem

MİT Başkanı'ndan kritik ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-01-29 07:36:00 - 2024-01-29 07:40:25
MİT Başkanı'ndan kritik ziyaret

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Erbil kentinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, geçen hafta gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinden sonra bugün de Erbil'de temaslarda bulundu.

Kalın, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanı sıra Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörüyle etkin mücadele konuları ele alındı, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı muhataplara açıklıkla vurgulandı.

Kalın, geçen hafta da Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmen temsilcilerle görüşmüştü.

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