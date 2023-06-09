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Sosyal Medya MİT Başkanı İbrahim Kalın çalışma ofisinden ilk fotoğrafını paylaştı!
Sosyal Medya

MİT Başkanı İbrahim Kalın çalışma ofisinden ilk fotoğrafını paylaştı!

Yeniakit Publisher
2023-06-09 23:22:00 - 2023-06-09 23:22:18
MİT Başkanı İbrahim Kalın çalışma ofisinden ilk fotoğrafını paylaştı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanlığı görevine getirildikten sonra çalışma ofisinden ilk fotoğrafını paylaştı.

28 Mayıs seçiminde 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı görevine MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı getirdi.

Fidan'dan boşalan koltuğa da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın atandı.

Kalın çalışma ofisinden ilk fotoğrafını paylaştı.

İbrahim Kalın'ın fotoğrafı sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

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