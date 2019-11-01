Misvak'tan Kemalist azgınlığa tokat gibi cevap!

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Yayınladığı karikatürlerle vicdanları sesi olan mizah dergisi Misvak, kemalistlerin ahlaksızlığını gösterdiği 29 Ekim’de yaşanan skandalla ilgili bir karikatür yayımladı.

Ne olmuştu?

İslam düşmanı bir kısım Kemalist, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul Metrosu'na doluşarak 10. Yıl Marşı eşliğinde dans etti. Metroda taşkınlık çıkaran Kemalistler o sırada yolculuk etmekte olan sarık ve cübbe giymiş mütedeyyin bir vatandaşı taciz etmeye başladı. O anları kayda alan başka bir Kemalist de kamerayı sarıklı vatandaşa yakınlaştırdı.

Milli ve manevi değerlere düşman azgın Kemalistlerin toplumu bölme ve ayrıştırmaya yönelik yaptığı bu ahlaksızlık sosyal medyada tepkiyle karşılanırken mizah dergisi Misvak da konuyla ilgili bir karikatür yayımladı.

Karikatürde ellerin de Mustafa Kemal’in posteriyle metroda yaygara koparan Kemalistlerin arasında sözlü ve fiziksel tacize uğrayan sarık ve cübbe giyen vatandaş ellerini açarak vatanın birliği ve bütünlüğü için dua ediyor. Dua ise şu şekilde;

"Ya Rab vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden muhafaza et."

Beğeni topladı

Misvak’ın söz konusu vatan savunmasına gelince ortalıklarda gözükmeyen ancak Mustafa Kemal ve Cumhuriyet sömürüsü üzerinden İslam düşmanlığına yeltenen ‘azgın Kemalist azınlığın’ gerçek yüzünü gösterdiği karikatür sosyal medyada büyük beğeni topladı. Karikatür kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.