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Misofonya hastalığına dair her şey…

Misofonya nedir? Misofonya belirtileri nelerdir?

04 Aralık 2018 Salı 21:00
Misofonya hastalığına dair her şey…

Etrafta sürekli kulaklıkla gördüğünüz insanlar acaba onları sadece müzik dinlemek için mi kullanıyor? Yoksa çoğu kimsenin günlük hayatta farkında bile olmadığı seslerden mi kaçıyorlar?

Misofonya, işitsel bir hastalık değil duyma ile ilgili bir algı bozukluğudur. Bazı ince, ritmik, hafif seslere karşın aşırı hassas olma durumudur.

Bir misofonya hastasının, hastalığının en şiddetli dereceye ulaştığı vakitler sabah, uyanma ile gelen ilk saatler ve gece yarılarıdır. Özellikle uykusuzluk durumunda aşırı şiddetlenebilir. Günümüzde her 10 insandan 2’sinde bulunabilen bu hastalık hakkında herkesin bilgisi olmalı, kimde olduğu belli olmaz!
Günümüzde çok rastlanan bir psikolojik rahatsızlıktır ve ciddileşmesi durumunda sosyal yaşamı etkileyecek pozisyona gelebilmektedir. Makalenin görselinden de bilgi edinebilirsiniz.

MİSOFONYA BELİRTİLERİ

Geceleri yüksek sesle müzik dinlemekten rahatsız olmak.

Sabahları alarm ile uyanınca aşırı asabi olmak.

Gereksiz gürültüleri durduramadığı vakitlerde öfkelenmek, hemen parlayacak durumda olmak. (Arabaların oluşturduğu ses kirliliği, insanların haykırırcasına gülüşleri, özellikle ağız şapırdatması ve gereksizce çıkartılan ritmik ağız sesleri.)
Özellikle sessizlik ve odaklanma esnasında çıkarılan gereksiz gürültüler. (Masaya kalem vurmak, yere ayak tabanını vurmak, saatin tik-tak sesi gibi.)

Sabah uyanırken kullandığı alarm sesini günün herhangi bir vakitte duyduğunda tedirgin olmak, huzursuzlanmak.

Gündüzleri değil, geceleri sevmek.

Bebek ağlamasına karşın cani bir öfke beslerler, gerçekten o sesi kesmek adına canice şeyler düşünürler.

En belirgin özellikleri ise alarm öfkesi, Bebek ağlaması ve ağız şapırdatma durumudur.

MİSOFONYA HASTALARI NASILDIR?

Misofonya hastaları genellikle az konuşan insanlardır, doğa seslerinden ve akustik bir yankıdan aşırı haz alırlar. Dağa çıkıp bağırarak seslerinin yankılarını duymak içlerinde bir huzur dalgalanması oluşturur.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 21:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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