0553 313 94 23

Mısırlıların tercihi el yapımı ömürlük mobilyalar

Mısır'da yeni evlenen çiftler sağlamlığı nedeniyle genellikle kayın ağacının kullanıldığı el yapımı mobilyaları tercih ediyor- Kayın ağacından yapılan el yapımı mobilyalar seri üretim ve ithal Türk mobilyası ile rekabet etmeye çalışıyor- İthal mobilyaya daha çok ülkedeki zengin azınlık rağbet gösteriyor

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:04
Mısırlıların tercihi el yapımı ömürlük mobilyalar

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Mısırlıların çoğu yeni ev kurarken kayın ağacının kullanıldığı "ömürlük" dedikleri el yapımı mobilyaları tercih ediyor.

Evlenecek çiftler genelde mobilyalarını, Türkiye'de daha çok pirinci ile anılan Dimyat'ta yaptırıyor. Ancak son dönemde başkent Kahire'nin güneyindeki Feyyum kenti de mobilya yapımında ön plana çıkmaya başladı.

Feyyum'da bu alanda en fazla Ebukese Köyü dikkati çekiyor. Dimyat'a alternatif olmaya başlayan Ebukese Köyündeki mobilya ustaları, aynı zamanda seri üretim ve ithal mobilya ile de rekabet ediyor. Köydeki pek çok sokakta mobilya atölyeleri ve satış alanları bulunuyor.

AA muhabirine konuşan Hüseyin Muabbid isimli mobilya ustası, son 10 yıldır köylerinde bu sektörde çalışan ustaların çoğaldığını, çok sayıda çırak ve kalfanın da işi öğrenmeye başladığını ifade etti.

- Türk mobilyaları estetik, el yapımı mobilyalar ise ömürlük

Dimyat'ın liman şehri olmasından dolayı buradaki atölyelerin ithal ağaç sıkıntısı çekmediğini ve nakliyat için ayrıca bir ödeme yapmadığını anlatan Muabbid, tüm bunlara rağmen mobilya işinde Dimyat ile rekabet etmeye başladıklarını dile getirdi.

Yatak odası, salon, mutfak ve hol gibi evin tüm alanlarında kullanılan mobilyaları Mısır'da en çok tutulan kayın ağacından yaptıklarını belirten Muabbid, Türkiye'den ithal edilen mobilyalarla da rekabet içinde olduklarını aktardı.

"Türk mobilyaları estetik açıdan daha iyi." diyen Mısırlı mobilya ustası, ancak sağlamlık bakımından kayın ağacından yapılan el yapımı göz nuru mobilyaların yerinin ayrı olduğunu vurguladı.

- Kereste fiyatlarındaki ciddi artış

Ahmed Fergali isimli bir diğer mobilya ustası ise son dönemde kereste fiyatlarında yaşanan ciddi artışa işaret etti.

Kayın ağacından kerestenin daha önce metrekaresini 3 bin 700 cüneyhe (205 dolar 5 sent) alırken şimdi 10 bin cüneyh (555 dolar 5 sent) ödediklerini anlatan Fergali, bu artışın kontrplak fiyatlarını da etkilediğini söyledi.

Kontrplağı daha önce 38 cüneyhten (2 dolar 1 sent) aldıklarını kaydeden Fergali, şimdilerde ise 110 cüneyhe (6 dolar 1 sent) kadar yükseldiğini ifade etti.

Fergali, mobilya fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Kayın (Zen) ağacından yapılmış çocuk odaları 555-944 dolar, yatak odaları 888- bin 944 dolar, hol mobilyaları 277- bin 111 dolar, salon takımları 555-2 bin 500 dolar ve yemek odaları ise 944-2 bin 222 dolar arasında değişiyor.”

- İthal mobilyaya zengin azınlık rağbet ediyor

Devlet memuru olduğunu söyleyen Hüseyin Sabri isimli Mısırlı ise ülkede kayın ağacının yetişmediği için kereste fiyatlarının ülke şartlarına göre çok yüksek olduğunu belirterek, bu nedenle halkın büyük bir kesiminin bir defa alıp ömür boyu kullanabilecekleri ürünleri tercih ettiğini ifade etti.

Özellikle salon ve yemek odalarının daha çabuk eskidiğine işaret eden Sabri, kayın ağacından yapılan mobilyaların sağlam olduğunu ve sadece 5-10 yılda bir yenilenen döşemelerle ömür boyu kullanıldığını anlattı.

Son dönemde Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinden ithal edilen mobilyalara ilginin arttığını belirten Sabri, ancak ithal mobilyaya daha çok maddi durumu iyi olan azınlıktaki kesimin rağbet gösterdiğini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:04
  1. el yapımı
  2. Mısır
  3. mobilya
  4. tercih

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halka dizisi oyuncuları kimler? Halka dizisi konusu nedir? Halka dizisi ne zaman, hangi gün?
    1. Halka dizisi oyuncuları kimler? Halka..
    2. Aydın'da kar yağışı
    3. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    4. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    5. Samsung Galaxy S10X ne zaman satışa..
    6. En fazla kaybettiren BES fonları
    7. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç..
    8. En fazla kazandıran BES fonları
    9. BES fonu istatistikleri
    10. Kara turpla bal adeta bir ilâca..
    11. Kategorilerine göre en fazla..
    12. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    13. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    14. Carney’den Brexit değerlendirmesi
    15. Kategorilerine göre en fazla..
    16. Beşiktaş son dakika transfer haberleri
    17. En fazla kazandıran yatırım fonları
    18. Yatırım fonu istatistikleri
    19. CHP ve İYİ Parti, Bodrum konusunda..
    20. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var