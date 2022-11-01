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Kültür - Sanat Mısırlı sanatçı kurşun kalemlerin ucuna antik tarihi işliyor
Kültür - Sanat

Mısırlı sanatçı kurşun kalemlerin ucuna antik tarihi işliyor

Mısır’ın Buhayra kentinde yaşayan sanatçı İbrahim Bilal, kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin tarihini yansıtan minimal figürleri nakşediyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 13:53:00 -
Mısırlı sanatçı kurşun kalemlerin ucuna antik tarihi işliyor

Avukatlıktan sanata uzanan bir hayat hikayesine sahip Bilal, kurşun kalemlerin ucuna çeşitli obje ve figürler işleyerek birbirinden ilginç eserler üretiyor. Mısırlı sanatçı, herhangi bir eğitim almadığını, sosyal medyadan takip ettiği sanatçılar ve izlediği videolar aracılığıyla kendini geliştirdiğini söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır profesyonel olarak çalıştığını ifade eden Bilal, “Benim avukatlıktan sanata uzanan bir hayat hikayem var. Normalde hukuk mezunuyum. Avukat olacaktım ama üniversiteden mezun olunca bu mesleği yapamayacağımı anladım. Dolayısıyla tüm benliğimle çocukluk hayalim olan sanata yönelmeye karar verdim” diye konuştu.

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