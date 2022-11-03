Mısırlı gazeteciden çarpıcı açıklamalar: “Türkiye’nin başkanını İngiliz MBC şirketi belirleyecek”

Türk aile yapısını dinamitleyen yapımlara imza atan Ay Yapım ve FOX TV için rezil diziler ortaya çıkaran MED Yapım’ın büyük bir anlaşmaya imza attığını söyleyen Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur analizinde çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Planın çok basit ve etkili bir biçimde hayata geçirildiğini söyleyen Mısırlı gazeteci, “Türk dizilerini Arap dünyasına pazarlayan MBC şirketi AY Yapım ve MED yapım ile büyük bir anlaşmaya imza atıldığını belirtti.

Bu anlaşmayla birlikte Türkiye’de; Türk örf ve adetlerini yerle bir edecek, gençlerin bir Müslüman gibi değil İngiliz gibi düşünmesini sağlayacak diziler için adım atılmış olduğunu belirten Sabır Meşhur, AY Yapım ve MEDYAPIM’ın Türkiye’de yayımlanan ve ahlaki erozyonlara neden olan dizilerini Youtube’da kendi kanalında eleştirdi.

Bu iki yapım şirketinin televizyonlarda yayımlanan dizilerinde bir tek tesettürlü kadının olmadığı Türkiye’deki kadınların bir İngiliz gibi yaşadığı, çarpık ve sapık ilişkilerin hakim olduğu, kadınların sokaklarda bile yarı çıplak olarak dolaştığı, ortaokul ve lise sıralarında çocuklar arasındaki cinsel ilişkinin gündeme getirildiğini anlatarak Türk dizilerinin neden olduğu ahlaki erozyonu dile getiren gazeteci Sabır Meşhur:

“Ne acı ki bu dizileri izleyen Arap dünyası Türkiye’nin gerçekten de böyle olduğunu düşünmeye başladı"

Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur, “Türkiye’de 2023 yılında başkanlık seçimi yapılacak. Seçimlerde bu dizileri izleyen ve bir İngiliz gibi düşünmeye başlayan Türk gençleri de oy kullanacak. O yüzden Erdoğan’ın işi biraz zor.” İfadelerini kullandı.