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Kadın - Aile Mısırlı bulgur pilavı nasıl yapılır? | Mısırlı bulgur pilavı tarifi
Kadın - Aile

Mısırlı bulgur pilavı nasıl yapılır? | Mısırlı bulgur pilavı tarifi

Farklı bulgur pilavı tarifi | Bulgur pilavı neredeyse her yemeğin yanına yakışır. Lezzeti kadar besleyici de olan bulguru mısırla zenginleştirip farklı bir pilav da hazırlayabilirsiniz. Peki, mısırlı bulgur pilavı nasıl yapılır? | Bulgur pilavı tarifi | Tam ölçülü bulgur pilavı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 23:45:00 -
Mısırlı bulgur pilavı nasıl yapılır? | Mısırlı bulgur pilavı tarifi

Bulgur pilavı ölçülü tarif | Et ve sebze yemeklerinin yanına bir hayli yakışan bulgur pilavını mısır ile lezzetlendirebilirsiniz. Peki, 4 kişilik mısırlı bulgur pilavı nasıl yapılır?

Mısırlı bulgur pilavı tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı bulgur
  • 1 çay bardağı şehriye
  • 1 çay bardağı haşlanmış mısır
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Nane

Mısırlı bulgur pilavı nasıl yapılır?

Öncelikle bulguru güzelce yıkayın.

Bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın.

Isınan yağın üzerine şehriyeyi ekleyip kavurun.

Şehriye renk değiştirince bulguru ve tuzu ekleyip kavurun.

Ardından kuru nane ve mısırı tencereye ekleyin.

3 su bardağı sıcak suyu tencereye ekleyin.

Ocağın altını kısın ve pilavınızı ağır ağır pişmeye bırakın.

Afiyet olsun.

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Kremalı tavuk çorbası nasıl yapılır? | Kremalı tavuk çorbası tarifi

 

 

 

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