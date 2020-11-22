Mısırlı bulgur pilavı nasıl yapılır? | Mısırlı bulgur pilavı tarifi
Farklı bulgur pilavı tarifi | Bulgur pilavı neredeyse her yemeğin yanına yakışır. Lezzeti kadar besleyici de olan bulguru mısırla zenginleştirip farklı bir pilav da hazırlayabilirsiniz. Peki, mısırlı bulgur pilavı nasıl yapılır? | Bulgur pilavı tarifi | Tam ölçülü bulgur pilavı
Bulgur pilavı ölçülü tarif | Et ve sebze yemeklerinin yanına bir hayli yakışan bulgur pilavını mısır ile lezzetlendirebilirsiniz. Peki, 4 kişilik mısırlı bulgur pilavı nasıl yapılır?
Mısırlı bulgur pilavı tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı bulgur
- 1 çay bardağı şehriye
- 1 çay bardağı haşlanmış mısır
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 su bardağı sıcak su
- Tuz
- Nane
Mısırlı bulgur pilavı nasıl yapılır?
Öncelikle bulguru güzelce yıkayın.
Bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın.
Isınan yağın üzerine şehriyeyi ekleyip kavurun.
Şehriye renk değiştirince bulguru ve tuzu ekleyip kavurun.
Ardından kuru nane ve mısırı tencereye ekleyin.
3 su bardağı sıcak suyu tencereye ekleyin.
Ocağın altını kısın ve pilavınızı ağır ağır pişmeye bırakın.
Afiyet olsun.