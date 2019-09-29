Mısırlı aktivist karakolda kayboldu!

Mısırlı aktivist Alaa Abdel Fattah, Kahire'nin Dokki'sindeki bir karakolda her gece 12 saatini geçirmek zorunda. İddialara göre Mısır'daki ilginç gözaltı uygulamalarından biri olan bu durum Alaa Abdel Fattah'ın sonu oldu. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre Alaa Abdel Fattah, bu sabah o karakoldan çıkamadı.

Görevliler, aileye Fattah'ın savcılığa götürüldüğünü söyledi. Annesi Leila Souief, geçen hafta onu almak için her sabah Dokki karakoluna gidiyordu.

Kız kardeşi Mona, Soueif'e ilk başta Abdel Fattah'ın karakoldan kendiliğinden ayrıldığını söylediklerini belirtti.

Abdel Fattah, 2011 ayaklanmasının önde gelen isimlerinden biriydi. 2013 yılında izinsiz protesto suçlamalarıyla hapsedildi. Mısır solunda önde gelen bir ses olan Abdel Fattah, her akşam saat 6'dan akşam 6'ya kadar kendisini Dokki'deki yerel polis karakoluna teslim etmesi şartıyla Mart ayında serbest bırakıldı.

Tutuklandığı belirtilen fakat nerede olduğu bilinmeyen Fattah'ın şimdi Sisi'ye yönelik büyük protestolar sürerken ortadan kaybolması da dikkat çekiyor.

Sisi'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar sonrası 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Timetürk