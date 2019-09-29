0553 313 94 23

Mısırlı aktivist karakolda kayboldu!

Ailesi Pazar günü yaptığı açıklamada, önde gelen Mısırlı politik eylemci Alaa Abdel Fattah'ın her gece geçirmek zorunda kalacağı karakoldan tekrar tutuklandığı görülüyor.

29 Eylül 2019 Pazar 23:06
Mısırlı aktivist karakolda kayboldu!

Mısırlı aktivist Alaa Abdel Fattah, Kahire'nin Dokki'sindeki bir karakolda her gece 12 saatini geçirmek zorunda. İddialara göre Mısır'daki ilginç gözaltı uygulamalarından biri olan bu durum Alaa Abdel Fattah'ın sonu oldu. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre Alaa Abdel Fattah, bu sabah o karakoldan çıkamadı.

Görevliler, aileye Fattah'ın savcılığa götürüldüğünü söyledi. Annesi Leila Souief, geçen hafta onu almak için her sabah Dokki karakoluna gidiyordu.

Kız kardeşi Mona, Soueif'e ilk başta Abdel Fattah'ın karakoldan kendiliğinden ayrıldığını söylediklerini belirtti.

Abdel Fattah, 2011 ayaklanmasının önde gelen isimlerinden biriydi. 2013 yılında izinsiz protesto suçlamalarıyla hapsedildi. Mısır solunda önde gelen bir ses olan Abdel Fattah, her akşam saat 6'dan akşam 6'ya kadar kendisini Dokki'deki yerel polis karakoluna teslim etmesi şartıyla Mart ayında serbest bırakıldı.

Tutuklandığı belirtilen fakat nerede olduğu bilinmeyen Fattah'ın şimdi Sisi'ye yönelik büyük protestolar sürerken ortadan kaybolması da dikkat çekiyor.

Sisi'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar sonrası 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Timetürk

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 23:06
  1. Alaa Abdel Fattah
  2. Kahire
  3. Mısırlı aktivist
  4. Mısır
  5. Dokki

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lojmanlar satışa çıkıyor
    1. Lojmanlar satışa çıkıyor
    2. Bakan Varank duyurdu! Milli lazer..
    3. İŞKUR 52 bin personel işçi alımı..
    4. İŞKUR 52 bin personel işçi alımı hangi..
    5. Milan Fiorentina maçı kaç kaç bitti?
    6. Evde ilaçsız bit temizleme yöntemi..
    7. Hezimet sonrası sosyal medyada..
    8. Saç biti nasıl bulaşır?
    9. Erdoğan Torku ürünlerinden aldı!..
    10. Depremde hasar gören okul için karar..
    11. Yunanistan'a çağrıyı yaptılar:..
    12. Mısırlı aktivist karakolda kayboldu!
    13. Kıraç'tan Orhan Pamuk ve Elif Şafak..
    14. Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye..
    15. Nagehan Alçı'ya çok sert tepki: Hainlik.
    16. Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı
    17. Pascal Nouma isyan etti
    18. Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması!
    19. Beşiktaş'ta son dakika açıklaması:..
    20. Çin'in Uygur Türkü çocuklarına yürek..
    21. Akşener 'viral enfeksiyon' tedavisi..
    22. Moskova'da 20 bin kişilik protesto..
    23. Saadet Partisi'nden dikkat çeken..
    24. Patatesli milföy nasıl yapılır? İşte,..
    25. 'Modi'nin maskesini düşürmeye devam..
    26. Ali Erbaş'tan dikkat çeken çıkış: Kız..
    27. TFF 1. Lig'de günün sonuçları! İşte,..
    28. Ahmet Davutoğlu yeni partiye..
    29. Parmak çıtlatmak neden zararlı?
    30. Süper Lig'de günün sonuçları! İşte..
    Başkan Erdoğan'dan çok sert açıklama: İkazlarımıza rağmen yapıyorlar...
    Başkan Erdoğan'dan çok sert açıklama: İkazlarımıza rağmen yapıyorlar...
    Celal Şengör'ün iftirasını yerle bir ettiler! 'Allah insanı iddiasından vurur'
    Celal Şengör'ün iftirasını yerle bir ettiler! 'Allah insanı iddiasından vurur'
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu protesto ettiler! 'Yuhalayıp sahneden indirdiler'
    Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu protesto ettiler! 'Yuhalayıp sahneden indirdiler'
    Şamil Tayyar'dan Nagehan Alçıya tepki: Tüm halkı katil ilan etmesi bir suç
    Şamil Tayyar'dan Nagehan Alçıya tepki: Tüm halkı katil ilan etmesi bir suç

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Bakan Soylu tartışmalara son noktayı koydu! İmamoğlu’nun yeri bile hazırdı
    Bakan Soylu tartışmalara son noktayı koydu! İmamoğlu’nun yeri bile hazırdı
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı