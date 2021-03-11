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Dünya Mısır'ın kuzeyinde bir fabrikada yangın çıktı: 20 ölü
Dünya

Mısır'ın kuzeyinde bir fabrikada yangın çıktı: 20 ölü

Mısır'ın kuzeyindeki Kalyubiye kentinde henüz belirlenemeyen nedenle bir fabrikada yangın çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 15:44:00 -
Mısır'ın kuzeyinde bir fabrikada yangın çıktı: 20 ölü

Kalyubiye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kalyubiye kentinin El-Ubur ilçesinde 4 katlı bir giyim fabrikasında yangın çıktığı, olay yerine 10 ambulans ile 15 itfaiye aracı yönlendirildiği belirtildi. 

Açıklamada, çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı aktarıldı. 

Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, fabrikaya yakın binaların güvenliğini sağlamak için gerekli incelemeleri yapmak üzere teknik komite oluşturulduğu ifade edildi.

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