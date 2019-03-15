Mısır'dan kritik iddia: Gazze ile İsrail anlaşmak üzere

İşgal devleti İsrail'in dün gece Gazze'den 2 roket atıldığını bahane ederek Gazze'ye hava saldırısı düzenlemesinin yankıları sürerken; Mısır'dan yapılan açıklama, gözlerin yeniden bu bölgeye çevrilmesine yol açtı. Mısırlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Gazze ve İsrail arasında anlaşmanın yakın olduğu açıklandı. Anlaşma haberlerini doğrulayan bir gelişme de, dün gece Gazze'de barış görüşmeleri için bulunan Mısır heyetinin, İsrail'in uyarısı üzerine Gazze'den ayrılmıştı.Mısır güvenlik heyeti, ateşkes görüşmelerinin tamamlanması için yeniden Gazze Şeridi'ne döndü. Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık'ın başkanlık ettiği heyet, Beyt Hanun Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştı.Heyet tarafından yapılan açıklamada, Gazze ve İsrail arasında anlaşmaya varılmak üzere olduğu bildirildi.Heyetin Filistin'in Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması talebi ile ilgili İsrail'den cevap aldığı tahmin ediliyor. Mısır heyeti, İsrail'in uyarısı üzerine dün akşam Gazze'den ayrılmıştı.

Filistinli kaynaklar: Bazı konularda ilerleme kaydedildi

Filistinli kaynaklar ise Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada bazı dosyalarda ilerleme kaydedilirken bazılarının ise ertelendiğini aktardı. Kaynaklar şu açıklamalarda bulundu:“Fonların yeniden Gazze'ye temin edilmesi, elektrik sorunlarının çözülmesi, balıkçılık alanının genişletilmesi ve Gazze Şeridi'ne girişi izin verilen ürünlerin artırılması gibi önemli konuları kapsayan ön bir anlaşma yapılacak. Fakat İsrail, yanan balonlar da dahil olmak üzere her çeşit protestonun tam olarak durdurulmasını kapsayan bir ateşkes gerçekleşmeden sanayi projelerinin ya da su yollarının yapılmasını reddediyor. İsrail ayrıca söz konusu anlaşma kapsamında Gazze'deki askerlerin cesetleri ve İsrail vatandaşlarının geri dönüşü konusunda anlaşmaya varılmasını da şart koşuyor.”

Hamas'ın talepleri

Hamas ise fonların şantaj yapılmadan Gazze Şeridi'ne girmesini, elektrik sorununun çözülmesini, balıkçılık alanının genişletilmesini, Gazze Şeridi'ne giren ürünlerin artmasını, sanayi bölgelerinin inşa edilmesini, Gazze Şeridi'nde büyük projeler ve su yollarının yapılmasını talep ediyor.Mısır, ilk aşamada eski anlaşma formülüne geri dönülmesini, ardından da projelerin, su yollarının ve karşılıklı anlaşmaların yapıldığı ikinci aşamaya geçilmesini talep ediyor.Mısır heyeti son haftalarda ateşkes sağlanması amacıyla Gazze ile İsrail arasında mekik dokudu. İsrail medyasında dün, Katar fonlarının Gazze Şeridi'ne girmesi için herhangi bir sorun bulunmadığını, balık avlanma alanının genişlediği fakat Hamas'ın liman, Gazze Şeridi'nin rehabilitasyonu ve diğer konularda sorunları olduğunu aktardı.

İsrail'in talepleri

İsrailli yetkililer, Hamas'ın liman ve sanayi bölgesi gibi taleplerinin çoğunun reddedildiğini belirterek İsrail'in ayrım duvarındaki dönüş yürüyüşü gösterilerinin, yerleşim yerlerine gönderilen yanan balonların ve ayrım duvarındaki ayaklanmanın tamamen durmasını talep etti.Mısır heyeti, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nden önce anlaşmaya varmak için zamanla yarışıyor.

5 milyonluk büyük bir gösteriye hazırlanıyorlar

Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti dün yaptığı açıklamada, 30 Mart tarihinin ülkenin her yerinde grev ilan edildiğini ve dönüş kamplarında belirlenen 5 noktada milyonluk bir gösterinin yapılacağını ifade etti.Ulusal heyet “30 Mart'ta Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü başlatacağımızı duyuruyoruz" ifadelerini kullanarak, Gazze Şeridi'nin doğusunda belirlenen 5 noktadaki barış yürüyüşlerine katılma çağrısında bulundu. Batı Yaka'daki vatandaşlara geçiş ve temas noktalarına inmeleri ve işgal politikalarını protesto etmeleri çağrısında bulunan heyet, Mescid-i Aksa ve Kudüs kapılarında da nöbet tutulmasını istedi.

‘Yüzyılın anlaşması'na karşıyız'

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti Koordinasyon Başkanı Halid el-Bataş açıklamasında şunları söyledi:“Bu adaletsizliğin sona ermesinin ve saldırganlığın durmasının zamanı geldi. Filistin halkının özgürlüğün ve bağımsızlığın olduğu, öldürülme, bombalanma ve tutuklanma tehlikesinin olmadığı bir hayat yaşamasının zamanı geldi. Bizim haklarımız var. Biz bu hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bunun için müzakere etmeyeceğiz.”Toprak Günü için planlanan etkinliklerin barışçıl doğasını koruyacağını vurgulayan Bataş, ABD Başkanı Trump'ın hazırlattığı ve İsrail'in önünü açan “Yüzyılın Anlaşması" isimli plana karşı koymak için başlatılan gösterilerin hedefe ulaşılana kadar devam edeceğini kaydetti.