Mısır'daki siyasi mahkumlar yeniden ABD gündeminde

Mısır'da 6 Kasım gününde başlayacak olan 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP27) bazı sorunları da beraberinde getiriyor.

Bu sorunlardan birisi de Sisi rejiminin insan hakları sicili.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, demokratik yollarla seçime gelen iktidarı devirip askeri darbe yapmasından bu yana muhaliflerini susturma ve yıldırma politikaları güttü.

Bu kapsamda Sisi yönetimi yüzlerce muhalifini hapsetti.

ABD'deki Demokratlardan oluşan Senatör Chris Murphy ve Kongre Üyesi David Cicilline öncülüğündeki senatörler, Mısır'da gerçekleştirilecek COP27 öncesi ABD Başkanı Joe Biden'a yaptıkları çağrıda, zirve sırasında Sisi rejiminin insan hakları ihlallerini dile getirmesini talep etti.

ABD'li senatörlerin Biden'a gönderdiği mektupta, "Mısır'ın oldukça kötü insan hakları sicili, ABD'nin uluslararası bir güvenlik ortağından beklentilerini karşılamıyor." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta ayrıca, tüm dikkatlerin Mısır'daki COP27 zirvesinde olduğu bir dönemde ABD Başkanı Biden'ın, Sisi rejiminin siyasi mahkumları serbest bırakması için baskıda bulunma fırsatına sahip olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan Mısır yönetimin, COP27 sırasında ülkedeki insan haklarını protesto etmek isteyen Mısırlı muhaliflere yönelik baskıyı artırdığı ve bunlardan bazılarını gözaltına alıp sorguladığı ifade ediliyordu.

İnsan hakları örgütleri, insan hakları ihlallerine imza atmasıyla bilinen Sisi rejiminin COP27'yi gerçekleştirmesinin bir 'göz boyama'dan ibaret olduğunu savunuyor.

Kaynak: Mepa News