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Mısır'daki Ezher Kurumundan "Arakanlı Müslümanlar soykırıma uğruyor" açıklaması

2020-04-19 21:14:05 -
Mısır'daki Ezher Kurumundan "Arakanlı Müslümanlar soykırıma uğruyor" açıklaması

İSTANBUL (AA) - Mısır'daki Ezher Kurumu, Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) dini haklarından mahrum bırakıldığını ve soykırıma maruz kaldığını bildirdi.

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib yaptığı yazılı açıklamada, "Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı, öldürülme, tehcir ve soykırımdan büyük üzüntü duyduğunu" ifade etti.

Tayyip, insan ve mülteci hakları alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve örgütlere Arakanlı Müslümanlar konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme ve uğradıkları zulümden kurtarılmaları için acilen harekete geçme çağrısı yaptı.

Ezher Şeyhi Tayyip ayrıca Myanmar yönetimine, dini azınlıklara saygı duyma çağrısında bulundu.

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletlerce (BM) "dünyada en fazla zulüm gören azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, ülkede şiddet olaylarına, yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.



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