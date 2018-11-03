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Mısır'da Rus yapımı savaş uçağı düştü!

Mısır’da Rusya yapımı Mig-29 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Rusça yayın yapan Kommersant gazetesi düşen uçağın Rusya ile Mısır arasında yapılan bir ticari anlaşmayla Mısır’a verildiğini yazdı. Uçağın düşüş sebebini araştırmak üzere ABD'li United Aircraft şiketi uzman bir heyetin Mısır’a gönderileceğini açıkladı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:30
Mısır'da Rus yapımı savaş uçağı düştü!

ABD merkezli United Aircraft şirketi, Mısır Hava Kuvvetlerine ait Mig-29 savaş uçağının düştüğünü haber aldıklarını, uçağın düşüş sebebini araştırmak üzere bir teknik uzman heyetin Mısır’a gönderileceğini açıkladı.

NAT tarafından "Fulcrum" olarak isimlendirilen ve MİG tasarım bürosu tarafından tasarlanan MİG 29’un Rusya’nın ürettiği çok maksatlı dördüncü nesil savaş uçağı olduğu kaydedildi.

Ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:30
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