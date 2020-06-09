  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mısır'da rejim karşıtı bir muhalif daha cezaevinde hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:57:29 -
Mısır'da rejim karşıtı bir muhalif daha cezaevinde hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Mısır'da rejim karşıtı bir muhalifin Kahire'deki Tura hapishanesinde tıbbi ihmal sonucu vefat ettiği bildirildi.

Merkezi İngiltere'de bulunan bağımsız insan hakları örgütü "We Record" tarafından yapılan açıklamada, Mühendis Nasır Samra (55) adlı bir Mısır vatandaşının Kahire'nin güneyindeki Tura hapisanesinde tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

Samra'nın göğsünden kronik rahatsızlığı olduğu belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin geçen aralık ayında gözaltına aldıktan sonra 50 gün bilinmeyen bir yerde tutulduğu, koronavirüs süreci nedeniyle ailesi tarafından ziyaretine izin verilmediği kaydedildi.

Mısır'daki gözaltıları takip eden bir başka insan hakları kuruluşu "Hivar" da benzeri açıklamalarda bulundu.

Samra'nın ölümüne ilişkin Mısır İçişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere Mısır yönetimi ülkedeki muhalefetin konuya ilişkin suçlamalarını yalanlarken, hapisanelerde tutuklu ve mahkumlara sağlık hizmetlerinin insan hakları kuralları gereği sağlandığını öne sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı