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Aktüel Mısır'da "Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı" davasında 66 sanığa 15 yıla varan hapis cezaları
Aktüel

Mısır'da "Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı" davasında 66 sanığa 15 yıla varan hapis cezaları

Yeniakit Publisher
2020-11-05 23:49:22 -
Mısır'da "Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı" davasında 66 sanığa 15 yıla varan hapis cezaları

KAHİRE (AA) - Mısır'da "Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı'nın boşaltılması" davasında 66 sanık, 15 yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı.

Devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin haberine göre, davada yargılanan 59 sanığa on beşer yıl, 7'sine (12-18 yaş arası) beşer yıl hapis cezası verilirken, 29 sanığın beraatine hükmedildi.

Alınan kararların, itiraz yolunun açık olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Başsavcılık sanıklara, "silahlı toplantı düzenlemek ve Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı'na girmek, yol kesmek, insanların hareket özgürlüğünü kısıtlamak, meydanı dağıtmakla görevli polisleri kasten öldürmek" gibi suçlamalar yöneltmişti.

- Ne olmuştu?

Mısır’da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevden uzaklaştırılmasının ardından Rabia Meydanı'nda başlayan eylemler 14 Ağustos 2013'e kadar sürmüştü.

Güvenlik güçleri, 14 Ağustos günü sabahın erken saatlerinde meydana kanlı bir şekilde müdahale etmiş, olaylarda resmi verilere göre 8'i polis 632 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaylarla ilgili Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticileri başta olmak üzere ülkedeki önemli isimlerin de aralarında yer aldığı çok sayıda kişi yargılanmıştı.


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