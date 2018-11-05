Mısır'da peçe takmak yasaklanıyor

Mısır'da kamusal alanda peçe takılmasını yasaklayan bir karara imza atılması gündeme geldi.

Mısır Parlamentosu’nun kamusal alanlarda ve hükümet binalarında yüzü tamamen kapatan peçeyi yasaklama girişiminin ardından, ülkede yoğun bir peçe tartışması başladı. Mısırlı kadınların ciddi bir oranının taktığı peçenin yasaklanması durumunda ülkede sosyal ve dinî açıdan rahatsızlık oluşacağını savunanların yanında, peçenin İslâm’ın emirlerinden olmadığını öne sürenler de var.

"Peçe takmak isteyen takara ama..."

Eski Mısır Müftüsü Dr. Nasr Ferid Vâsıl, peçenin İslâm’ın emri olmadığını, kültürel bir unsur ve tercihe bağlı bir kıyafet olduğunu, hükümetin gerekirse peçeyi yasaklayabileceğini belirterek, tartışmalara katıldı. “Peçe takmak isteyen takar, ama bu İslâm’ın bir emri değildir. Peçe farz veya vacip değil, mubahtır. Yüz tamamen kapatıldığı için, hükümet, gerekli gördüğü durumlarda peçeye yasak koyabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kamu yararı ve insanların zarar görmemesidir. Yüz tamamen kapatıldığında, kişi tanınmaz hale gelebilmektedir. Bu da bazen güvenlik başta olmak üzere çeşitli sorunlara yol açar” şeklinde konuşan Vâsıl, hükümetin yasak girişimine destek verdi.

Mısır Parlamentosu’nda tartışılan yasaya göre, kamusal alanlar ve hükümet binaları sınırları içinde peçe takan kadınlara 1000 Cüneyh (yaklaşık 55 Dolar) ceza verilmesi öngörülüyor. Yasa tasarısı, peçe takmakta ısrar eden kişilere cezaların artırılmasını, nihayetinde ise hapis ve diğer caydırıcı cezaların uygulanmasını içeriyor.

Mepanews