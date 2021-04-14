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Dünya Mısır'da otobüs devrildi! Çok sayıda ölü var
Dünya

Mısır'da otobüs devrildi! Çok sayıda ölü var

Mısır'ın Assiut şehrinde yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 11:14:00 -
Mısır'da otobüs devrildi! Çok sayıda ölü var

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Assiut şehrinde yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Assiut Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olay yerine 25 ambulans gönderildiği kaydedildi. Açıklamada olayda yaralanan kişilerin çevre hastanelerine sevk edildiği kaydedildi. Valilik yaptığı açıklamada, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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