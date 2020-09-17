Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 89 kişinin mal varlığına el koyma davası

İSTANBUL (AA) - Mısır'da aralarında ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin varisleri dahil 89 Müslüman Kardeşler (İhvan) yöneticisi ve üyesinin mallarına el konulması istemiyle dava açıldı.

Mısır medyasında yer alan habere göre, Mısır'da Müslüman Kardeşler'in 2013 yılının aralık ayında "terörist grup" olarak kabul edilmesi sonrasında grubun fonlarını yönetmek için oluşturulan komite, 89 üyenin mallarına el konulması için harekete geçti.

Mısır merkezli "Mada Masr" internet sitesinde yer alan habere göre, Acil İşler Mahkemesi'ne çok sayıda İhvan yöneticisi ve üyesinin mülkiyetindeki mallarının devlet hazinesine devredilmesi için dava açıldığı ve davanın 27 Eylül'de görüleceği belirtildi.

Davada, Mursi'nin varislerinin yanı sıra grubun önde gelen isimlerinden İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Hayrat Şatır, Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, İhvan üyesi Abdurrahman el-Berr, Saffet Hicazi ve Mahmud Gazlan'ın varisleri bulunuyor.

Mısır'da mart ayında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin onayıyla düzenlenen Terör Yasası ile terör listesinde yer alan kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulması ve el konulmasına imkan tanınmıştı.



