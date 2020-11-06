  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mısır'da Mübarek ve eşinin mal varlığının dondurulması kararı kaldırıldı
Aktüel

Mısır'da Mübarek ve eşinin mal varlığının dondurulması kararı kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 00:00:15 -
Mısır'da Mübarek ve eşinin mal varlığının dondurulması kararı kaldırıldı

KAHİRE (AA) - Mısır mahkemesi, hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve eşinin mal varlığının dondurulmasına yönelik kararı kaldırdı.

Mısır'ın resmi gazetesi Ahbar el-Yevm'in haberine göre, dondurulan mal varlıklarının idaresinden sorumlu Temyiz Mahkemesi Başkanı Bedri Abdulfettah, eski Cumhurbaşkanı Mübarek ve eşinin mal varlığının dondurulması kararı hükmünün kaldırıldığını belirtti.

Abdulfettah ayrıca, Merkez Bankasından söz konusu hükmün kaldırılmasıyla ilgili gerekli bankacılık ve yasal işlemleri yerine getirmesini istedi.

Haberde söz konusu mal varlığının içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarı 25 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanmasıyla son bulurken, Mübarek dönemindeki bakan, siyasetçi, bürokrat ve iş adamları aleyhine yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük suçlamaları ile onlarca dava açılmıştı.

Mısır Temyiz Mahkemesi 2011'de Hüsnü Mübarek, ailesi ve dönemin birçok yetkilisinin mal varlığının dondurulmasına karar vermişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık
Dünya

ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamasında "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık." ifadelerini kulland..
Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor
Gündem

Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ABD'deki seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Süt fabrikasında skandal görüntüler
Gündem

Bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Süt fabrikasında skandal görüntüler

Konya'da üretim yaptığı iddia edilen bir süt fabrikasında Uğur Turgut isimli kişi süt kazanında süt banyosu yaptı. Çekilen görüntüler sosyal..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay