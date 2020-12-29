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Aktüel Mısır'da "kaçak" durumdaki 62 kiliseye ruhsat verildi
Aktüel

Mısır'da "kaçak" durumdaki 62 kiliseye ruhsat verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 23:15:56 -
Mısır'da "kaçak" durumdaki 62 kiliseye ruhsat verildi

İSTANBUL (AA) – Mısır'da Başbakan Mustafa Medbuli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda "kaçak" durumdaki 62 kilise için imar affı getirilerek ruhsat verilmesi kararlaştırıldı.

Hükümet Sözcüsü Nadir Sad tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümet yetkililerinin Kiliselerin Yasal Durumunu Düzeltme Komisyonu ile gerçekleştirdiği toplantıda, 62 kilise ve bunlara ait binalar için ruhsat verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2016'da imar affıyla ilgili yeni yasanın kabul edilmesinden bu yana ülkede ruhsat verilen kilise ve onlara ait binaların toplam sayısının 1800'e ulaştığı bildirildi.

Başbakan Medbuli, videokonferans yöntemiyle yapılan toplantının sonunda tüm Mısır halkının yeni yılını tebrik etti.

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek döneminde ülkede yeni kiliselerin yapımına ruhsat verilmediği gibi eski kiliselerin onarımına da müsaade edilmiyordu.

Resmi rakamlara göre, Mısır nüfusunun yüzde 10'unu Hristiyanlar oluşturuyor. Ancak Mısır Ortodoks Kilisesi, ülkede çoğunluğunu Ortodoksların oluşturduğu 15 milyon Hristiyan bulunduğunu öne sürüyor.

Mısır İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkenin toplam nüfusu 101 milyon.

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