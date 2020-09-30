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Aktüel Mısır'da İhvan mensubu 6 muhalif hakkında idam kararı
Aktüel

Mısır'da İhvan mensubu 6 muhalif hakkında idam kararı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:38:17 -
Mısır'da İhvan mensubu 6 muhalif hakkında idam kararı

İSTANBUL (AA) - Mısır mahkemesi, ülkenin kuzeyindeki Şarkiye kentinde "polislerin öldürülmesi" suçlaması da dahil birçok suçla itham edilen 6 muhalif Müslüman Kardeşler (İhvan) üyesi hakkında idam kararı verdi.

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Kahire’nin kuzeyindeki Zagazig kenti Ceza Mahkemesi 6 İhvan üyesini polislerin öldürülmesi suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı.

Zagazig Ceza Mahkemesi aynı davada 6 kişi hakkında 10'ar yıl bir kişi hakkında da 5 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

Mısır yasalarına göre söz konusu karar "ön karar" niteliğinde olup, temyize götürülebiliyor.

Mısır güvenlik güçleri, 2016 yılında terör hücresi kurmak, kaos çıkarmak ve polislerin öldürülmesi suçlamaları başta olmak üzere birçok suçlamayla 13 kişiyi göz altına almıştı. Göz altına alınanlar ise tüm suçlamaları reddetmişti.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ve geçen sene hapishanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 2013'te düzenlenen darbenin ardından yüzlerce İhvan yöneticisi ve üyesi tutuklandı. Bir kısmı idam bir kısmı da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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