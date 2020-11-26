  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mısır'da Hazreti Muhammed'e hakaret iddiası gerginliğe neden oldu
Aktüel

Mısır'da Hazreti Muhammed'e hakaret iddiası gerginliğe neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:59:32 -
Mısır'da Hazreti Muhammed'e hakaret iddiası gerginliğe neden oldu

İSTANBUL (AA) - Mısır’ın güneyindeki Minye kentinde Müslümanlarla Hristiyanlar arasında, Hazreti Muhammed'e hakaret iddiası üzerine yaşanan arbede nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı.

Mısır merkezli "Kahire 24" sitesinin haberine göre, Hristiyan bir gencin sosyal medya hesabı Facebook’tan paylaştığı iletisini Müslümanların Hazreti Muhammed’e hakaret şeklinde algılaması sonucu taraflar arasında kavga çıktı.

Müslümanların Minye kentinin Malay ilçesine bağlı El-Barşa köyü kilisesinin etrafında toplanması üzerine, olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Çıkan arbedede 8 kişi gözaltına alındı.

Amerika merkezli Arapça yayın yapan televizyon kanalı El-Hurra’nın haberinde ise taraflar arasında yaşanan arbedede taş ve molotofkokteyllerinin kullanıldığı bildirildi.

İki taraf arasında yaşanan gerginlikle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında video görüntüleri paylaşılmasına rağmen Mısır resmi makamlarından konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Resmi verilere göre, 104 milyon kişinin yaşadığı Mısır'da nüfusun yüzde 10'unu Hristiyanlar oluşturuyor. Mısır Ortodoks Kilisesi ise ülkede çoğunluğu Ortodoks, 15 milyon Hristiyan bulunduğunu öne sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü
Medya

Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü ver..
Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!
Siyaset

Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!

Hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmalarının detayları netleşiyor. Ocak ayında meclise gelecek yargı paketinde AYM kararları “y..
Cahil mi, provokatör mü? CHP'li Özkoç'tan, Türk gemisine yapılan baskına dair şaşırtan açıklama
Siyaset

Cahil mi, provokatör mü? CHP'li Özkoç'tan, Türk gemisine yapılan baskına dair şaşırtan açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Libya'ya insani yardım götüren Türk gemisine yapılan baskına dair Türkiye'nin sessiz kaldığını söyleyerek..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay