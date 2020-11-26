Mısır'da Hazreti Muhammed'e hakaret iddiası gerginliğe neden oldu

İSTANBUL (AA) - Mısır’ın güneyindeki Minye kentinde Müslümanlarla Hristiyanlar arasında, Hazreti Muhammed'e hakaret iddiası üzerine yaşanan arbede nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı.

Mısır merkezli "Kahire 24" sitesinin haberine göre, Hristiyan bir gencin sosyal medya hesabı Facebook’tan paylaştığı iletisini Müslümanların Hazreti Muhammed’e hakaret şeklinde algılaması sonucu taraflar arasında kavga çıktı.

Müslümanların Minye kentinin Malay ilçesine bağlı El-Barşa köyü kilisesinin etrafında toplanması üzerine, olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Çıkan arbedede 8 kişi gözaltına alındı.

Amerika merkezli Arapça yayın yapan televizyon kanalı El-Hurra’nın haberinde ise taraflar arasında yaşanan arbedede taş ve molotofkokteyllerinin kullanıldığı bildirildi.

İki taraf arasında yaşanan gerginlikle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında video görüntüleri paylaşılmasına rağmen Mısır resmi makamlarından konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Resmi verilere göre, 104 milyon kişinin yaşadığı Mısır'da nüfusun yüzde 10'unu Hristiyanlar oluşturuyor. Mısır Ortodoks Kilisesi ise ülkede çoğunluğu Ortodoks, 15 milyon Hristiyan bulunduğunu öne sürüyor.