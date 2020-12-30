Mısır'da gözü yaşlı anne, oğlunun cumhurbaşkanlığı affıyla kurtulmasını istiyor

İSTANBUL (AA) - DİYANA ŞELHUB - Mısır'da rejim muhalifleri 25 Ocak Ulusal Polis Günü öncesinde siyasi mahkumlar için af hayalleri kurarken, bir annenin 2015'te oynanan maç sonrası çıkan olaylar üzerine açılan davada mahkumiyet alan oğlunun serbest bırakılmasını istediği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak ülkenin gündemine oturdu.

İnternette binlerce kişi tarafından izlenen 3 dakikalık videoda bir anne, söz konusu davada mahkum olan oğlu Ömer Şerif'in serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi'ye sesleniyor.

"Evlatlarının aşkına, onu serbest bırak. Oğlum bir maç yüzünden mahkum oldu." diyerek Cumhurbaşkanı'na seslenen gözü yaşlı anne, "Oğlum, aramızda duvarlar var. Senin için bir şey yapamıyorum." ifadelerini kullanıyor.

- Affı bekleyen gözler

Şerif'in annesinin internette yayınlanan videosu, gerçekte 9 ay önce 21 Mart Anneler Günü kutlamaları esnasında çekildi. O dönem yaklaşık 6 bin kişi tarafından izlenen video, son günlerdeki af söylentilerinin ardından yeniden Twitter'da gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Ulusal Polis Günü münasebetiyle yaklaşan cumhurbaşkanlığı affından "Hava Savunma Stadı Katliamı" mahkumlarının da yararlanmasını istedi.

Mısırlı ünlü romancı Ömer Tahir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "oğlu 7 yıl hapis cezası alan bir annenin durumunu anlatmakta zorlandığını" belirtti.

Tahir, "Kanser hastası anne, artık ziyaret etmekte zorlandığı için oğlunun affını istiyor. Hapishane görevlileri de pek çok kez Şerif'in iyi halini gösterir raporlar hazırlamış. Annesi de oğlunun affedilmesini ve ona veda etmeyi istiyor." ifadelerini kullandı.

Mısırlı aktivist Rağde Nedim ise yönetimdekilere seslenerek, "Vallahi kalpleri taştan olsaydı da bu videoyu seyretselerdi kalpleri yumuşardı. Merhamet güzel şey, Şerif'in annesine merhamet edin." yorumunda bulundu.

İslam Havli isimli kullanıcı da Şerif'in serbest bırakılmasını ve oğlunun hasretiyle yorgun düşen annesinin kalbinin ferahlatılmasını istedi.

- Mısır'da olaylı futbol maçları

Mısır'da sonu "katliam" gibi biten futbol maçları sadece "Hava Savunma Stadı Katliamı"yla sınırlı değil.

Port Said Stadı'nda 2012'de, Port Said futbol takımı El-Mısri ile Kahire'nin takımı El-Ehli arasında oynanan maçtan sonra çıkan olaylarda 72 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Açılan davada mahkemenin 21 idam kararını açıklamasının ardından çıkan olaylarda da 50'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, 400 kişi yaralanmıştı.

- Cuhmurbaşkanı'nın gelenek haline gelen "afları"

Cumhurbaşkanı Sisi, milli bayramlar ve diğer önemli günlerde bazı mahkumları affediyor ya da cezalarını hafifletiyor. Daha önce pek çok kez ceza kanunu kapsamındaki suçlardan hüküm giyen kişilere dönük af çıkaran Sisi, siyasi tutukluları ise serbest bırakmamakta ısrar ediyor.

Sisi bu bağlamda Eylül 2017'de, Lübnanlı şarkıcı Suzan Temim'i öldürmeye tahrikten suçlu bulunan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ünlü iş adamı Talat Mustafa'nın da aralarında bulunduğu yüzlerce mahkumu affetmişti.

Mayıs 2018'de, Ocak 2011 devriminde "baltacılar" isimli silahlı çetelerin en önemli isimlerinden olan ve müebbet hapis (25 yıl) cezasına çarptırılan Sabri Nahnuh'u da afla serbest bıraktı.

Ocak 2020'de, bir kişinin işkenceyle ölümüne sebep olmakla suçlanan 2 subay, Mayıs 2020'de de şarkıcı Suzan Temim'i öldürmekle suçlanan ve müebbet hapse çarptırılan Muhsin es-Sekri cumhurbaşkanlığı affıyla serbest kaldı.

- Hava Savunma Stadı'nda neler yaşandı?

Hava Savunma Stadı'nda Şubat 2015'te oynanan Zemalik-Empi maçında stat dışında çıkan olaylara güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 22 Zemalik seyircisi hayatını kaybetmişti.

Olaylar kapsamında 16 taraftar, "kasten adam öldürmek, kamu ve özel mülkiyete zarar vermek, yönetime karşı mukavemet göstermek ve patlayıcı madde bulundurmak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişti.

Söz konusu kişiler hakkında 2019'da 2 yıldan 25 yıla kadar değişen hapis cezaları verilmişti.