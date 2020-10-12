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Dünya Mısır’da 2 bin kişi hâlâ zindanlarda
Dünya

Mısır’da 2 bin kişi hâlâ zindanlarda

Mısır’da, 20 Eylül’den bu yana düzenlenen gösterilerde yaklaşık 1943 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 23:02:00 -
Mısır’da 2 bin kişi hâlâ zindanlarda

Mısırlı hukukçu Halid Ali Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 20 Eylül’den bu yana devam eden gösterilerde yaklaşık 1943 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Ali, resmi makamlardan açıklama yapılmadığı için tutuklanan kişilerle ilgili verileri paylaşan avukatlar, bu kişilerin yakınları ve insan hakları kuruluşlarından aldıklarını ifade etti. Ali açıklamasında, bu kişiler hakkında 15 gün gözaltı kararı verildiğini ve bu sayının serbest bırakılanları kapsamadığını aktardı. Mısır’daki Sisi yönetimi, gösterilerin yapıldığı günlerde cezaevlerindeki 15 kişiyi idam ederek göstericilere gözdağı vermişti.

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