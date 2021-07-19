Mısır ve Çin arasında anlaşma imzalandı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesinde, ikili işbirliği, bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmelerin ele alındığı ve görüşmenin akabinde ortak işbirliği komitesi kurulması için anlaşma imzalandığı bilgisine yer verildi.

Komitenin, iki ülke arasındaki işbirliği sürecini yönlendirmek ve değerlendirmek için kurulduğu kaydedildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, görüşmede, Çinli mevkidaşına Hedasi Barajıyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Şukri, Afrika Birliğinin gözetiminde müzakerelerin yürütülmesi ve barajın doldurulması ve işletilmesiyle ilgili tüm tarafların çıkarlarını koruyan bir anlaşmaya varılmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Sisi ile Yi'nin görüşmesinde "baraj krizi"

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Yi, Kahire ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından da kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Yi, Sisi'ye Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in sözlü mesajını iletti.

Mesajda, "Çin'in, Mısır'la stratejik ilişkileri geliştirmeyi istediği ve Mısır'ın kalkınma, terörle mücadele ve bölgede istikrarın sağlanması konusunda yürüttüğü çalışmaları desteklediği" bilgisinin yer aldığı ifade edildi.

Sisi, görüşmede Çin Dışişleri Bakanına, Mısır'ın, su kaynaklarının güvenliğini koruma konusundaki değişmez tutumunu ve Hedasi Barajıyla ilgili bağlayıcı bir anlaşamaya varılmasının gerekliliğini iletti.

Çinli Bakan Yi ise Nil Nehri'nin Mısır için taşıdığı ehemmiyetin farkında olduğunu ve ülkesinin, baraj krizinin, tüm tarafların çıkarını gözetecek şekilde çözülmesinden yana olduğunu dile getirdi.