  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'da, Türk vatandaşlarına kapıda vize kararı: Bir an önce açılması bekleniyor! Nisan ayı işaret edildi

‘Bir söz verdim kurtar beni Kürşat!’ ‘Siyaseti bırakırım’ diyen Akşener’den geri vites

Erdoğan, Özür Özel'i yerin dibine soktu! “Kafası bozulan tekme tokat dalıyor”

Asım'ın nesli geliyor! Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi ilk meyvelerini verdi

Ahmet Hakan, İmamoğlu’nu böyle rezil kepaze etti! Bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz

Muharrem İnce'den CHP'ye eleştiri! Çuvalla para var ama hala yenemiyorsan kendini sorgulayacaksın

Yeniden Refah’a çok büyük şok! “Bunu artık görebiliyoruz” diyerek o gelişmeyi duyurdu

Ülkemizi tercih ediyorlar! Türkiye’ye 3.3 trilyon dolarlık müthiş fırsat

Bataklığa saplandı sonu böyle oldu! İşte ibretlik bir kumar hikayesi

Özgür Özel'in suratı düştü! Törende dikkat çeken İmamoğlu detayı
Dünya Mısır ve BAE'den Gazze'ye yardım
Dünya

Mısır ve BAE'den Gazze'ye yardım

Yeniakit Publisher
2024-03-11 03:00:00 -
Mısır ve BAE'den Gazze'ye yardım

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yedinci defa havadan yardım ulaştırdığı bildirildi.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yedinci defa havadan yardım ulaştırdığı bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Harekat Komutanlığı, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BAE-Mısır Hava Kuvvetleri uçakları tarafından Gazze'nin kuzeyine yedinci defa havadan insani yardım ulaştırıldığı belirtildi.

Havadan yardım ulaştırma operasyonunun, her iki ülkenin ortak ekipleri tarafından, onlarca ton gıda ve tıbbi yardım taşıyan uçaklarla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Öte yandan Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Mısır Hava Kuvvetleri mensuplarının Ürdün ve bazı "dost ve kardeş" ülkelerle işbirliği içinde bir dizi yardım misyonu gerçekleştirdiği ifade edildi.

Operasyonun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail saldırılarından etkilenen bölgelere hava yoluyla acil yardım sağlamayı amaçlayan uluslararası koalisyonun faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, yardımların, Gazze'nin kuzeyine havadan yardım göndermek üzere Mısır ve BAE'nin oluşturduğu "hava köprüsü" çerçevesinde El-Ariş Havalimanından kalkış yapan askeri nakliye uçaklarıyla ulaştırıldığına işaret edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Hayır Kuşları” olarak isimlendirilen operasyonun başladığı 29 Şubat'tan bu yana BAE ve Mısır tarafından Gazze Şeridine ulaştırılan insani yardım miktarı 311 tona ulaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 45 Filistinli öldürüldü, 72 bin 654 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23