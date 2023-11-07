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Gündem Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü'nden Gazzeli yaralılara ilişkin açıklama!
Gündem

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü'nden Gazzeli yaralılara ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 20:12:00 -
Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü'nden Gazzeli yaralılara ilişkin açıklama!

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossam Abdel Ghaffar, Gazze şeridinden 140 yaralı Filistinlinin Mısır’a nakledildiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Filistinli yaralılar Mısır’a sevk edilmeye devam ediyor.

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossam Abdel Ghaffar yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nın sivillerin geçişlerine açılmasından bu yana Gazze Şeridi’nden 140 yaralı Filistinlinin Mısır’a nakledildiğini aktardı.

55'i çocuk!

Filistinli yaralıların durumunun "ciddi" olduğunu aktaran Ghaffar, yaralılar arasında 55 çocuğun ve 35 kadının olduğunu belirterek, günde 30'dan fazla cerrahi operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Tahliye edilen yaralı sayısının "düşük" olduğunu aktaran Ghaffar, "Sağlık ekipleri ve hastaneler açısından daha fazla vakayı almaya hazırız, ancak şu ana kadar aldığımız sayı bu" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana vurduğu Gazze Şeridi'nde mahsur kalan yabancı ülke vatandaşları ve saldırılarda yaralananlar için Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı 1 Kasım'da sivillerin geçişi için açılmıştı.
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