Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi
Tüm dünyanın ilgisini çeken Mısır Piramitleri'nde arkeologlar dikkat çeken keşif gerçekleştirdi. Araştırmacılar, piramitlerde gizlenmiş iki hükümdar mezarı olabileceğini açıkladı. Bu mezarlar, piramitlerin sırrına ilişkin de önemli bilgiler verecek. Durdurulan kazılar, son teknoloji ekipmanlarla yeniden başlayacak.
Dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Mısır Piramitleri, günümüzde de gizemini koruyor. Piramitlerin inşa sürecine ilişkin bilgiler, bugün bile mimarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Bir ilki gerçekleştirdiler
Piramitlerde çalışma sürdüren kazı ekibi, daha önce eşi benzerine rastlanmayan bir keşfe imza attı. Buna göre piramitlerde çok önemli iki hükümdarın mezarı olabilecek gizli odalar keşfedildi. Ancak şu anda odalara girilemiyor.
Yeni teknoloji talep ettiler
Kazı ekibi, mezarların ortaya çıkarılabilmesi için yeni teknolojiye ihtiyaç duyduklarını ve ellerindeki teknolojinin mezarları ortaya çıkarmak için yeterli olmadığını belirtti.
İnşa sürecine ışık tutacak
Bu odaların nasıl gizlendiğinin ortaya çıkarılması da Mısır Piramitleri'ne ilişkin sırrı ortaya çıkarmış olacak. Meraklıları, bölgeden gelecek haberlere kilitlenmiş durumda.