Mısır Parlamentosu: AP'nin insan hakları ihlallerine ilişkin karar tasarısı gerçeğe aykırı

İSTANBUL (AA) - Mısır Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Mısır'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirisini ve yaptırım çağrısında bulunmasını reddetti.

Mısır Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün AP'de onaylanan "Mısır Kişisel Haklar Girişimi (EIPR) aktivistleri özelinde Mısır'da kötüleşen insan hakları durumu" hakkındaki karar tasarısının "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Açıklamada, tasarının gerçekçi olmadığı ve Mısır'ın iç yapısına aykırı çok sayıda yanlış içerdiği kaydedildi.

AP milletvekilleri tarafından kabul edilen tasarıda, Mısır'da insan hakları savunucuları, sivil toplum, gazeteciler, muhalifler, akademisyenler, avukatlar gibi birçok kişiye baskıların arttığı, insan hakları durumunun giderek kötüleştiği, EIPR'nin 3 yöneticisinin, yabancı diplomatlarla görüştükleri için gözaltına alındıkları hatırlatılıyor.

İhlalleri uygulayanlara yönelik bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesi istenen tasarıda, şu anda tutuklu bulunan kişilerin akıbeti hakkında endişe duyulduğu vurgulanıyor.

EIPR Genel Direktörü Casir Abdurrezzak, EIPR İdari Direktörü Muhammed Beşir ve Ceza Adaleti Departmanı Başkanı Kerim Inara, yabancı diplomatlarla 3 Kasım'da "Mısır'daki insan hakları konularını görüştükleri" gerekçesiyle gözaltına alınmış, savcılık bu kişilere "terörist bir gruba katılmak ve yalan haber yaymak" gibi suçlamalarda bulunmuştu. Mısırlı aktivistler daha sonra serbest bırakılmış ancak mal varlıklarına el koyulmuştu.